تنظيم وتوجيه وإرشاد.. "فتيات الكشافة" يساهمن مع "قوة أمن الحرم" في إدارة الحشود

تواصل فتياتُ الكشافة السعودية المشاركات في معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام مع قوة أمن الحرم المكي؛ مهمةَ إدارة الحشود، من خلال ما يقدمونه من خدمة إنسانية بالمسجد الحرام بتنظيم الطائفين وتوجيههم إلى أماكن الصلاة، والتي تتركز في المصليات النسائية من أجل الدخول إليها والخروج منها بسلاسة، وكذا إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السنّ وذوي الاحتياجات الخاصة.