نائب وزير الرياضة: الأحداث العالمية تسهم في المردود العقاري.. والدليل ما حدث بـ "لندن"

أكد بدر القاضي نائب وزير الرياضة أن الأحداث العالمية تسهم في المردود الاستثماري العقاري، مستشهداً بتجربة بريطانيا خلال استضافتها الأولمبياد عام 2012 وعمل "لندن بارك" عندما ارتفع العقار فيها بنسبة 110%، بينما المنطقة القديمة في لندن ارتفعت نسبة العقار فيها بنسبة 60% فقط خلال 10 سنوات.
وأضاف القاضي، خلال جلسة بعنوان "دمج العقار والرياضة في المشهد الحضري" بمنتدى مستقبل العقار، أن نسبة ممارسة الرياضة ارتفعت من 15% عام 2013 حتى 48% في عام 2022م، وممارسة المرأة للرياضة تضاعفت 4 مرات في نفس الفترة.
وقال نائب وزير الرياضة: استضافة كأس العالم في قطر لها أثر واضح في السياحة.. وسيمتد إلى 10 سنوات مقبلة".