نائب وزير الرياضة: الأحداث العالمية تسهم في المردود العقاري.. والدليل ما حدث بـ "لندن"

وأضاف القاضي، خلال جلسة بعنوان "دمج العقار والرياضة في المشهد الحضري" بمنتدى مستقبل العقار، أن نسبة ممارسة الرياضة ارتفعت من 15% عام 2013 حتى 48% في عام 2022م، وممارسة المرأة للرياضة تضاعفت 4 مرات في نفس الفترة.