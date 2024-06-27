"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة تستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.