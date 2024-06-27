"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والشرقية والشمالية والجوف ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة نجران أيضاً أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.، فيما تشهد شرورة موجة حارة حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، ورياح شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة حارة تستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطاراً متوسطة ورياح شديدة على احد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطار خفيفة على أبها وخميس مشيط ورجال ألمع وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطار خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، وتشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الجمعة.