مطار الملك عبدالعزيز يوجه عدة نصائح لضمان رحلة سلسة وآمنة للحجاج

وجّه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تنبيهًا مهمًا لضيوف الرحمن بضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالسفر، وذلك لضمان تجربة سفر ميسّرة وآمنة.
ودعت إدارة المطار المسافرين إلى التحقق من جميع الوثائق الضرورية، وحمل الأمتعة وفق الاشتراطات المحددة، إلى جانب ضرورة الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ لإنهاء الإجراءات بسلاسة.
وأكدت الرسالة التوعوية التي حملت وسم #الرحلة_46 على أهمية استعداد الحجاج المسبق، من خلال تجهيز الأمتعة والتأكد من المستندات الرسمية، لتفادي أي تأخير أو تعقيدات أثناء السفر.
كما شددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية داخل المطار بما يضمن سرعة وسهولة عبور نقاط التفتيش والبوابات الأمنية.