مطار الملك عبدالعزيز يوجه عدة نصائح لضمان رحلة سلسة وآمنة للحجاج

وأكدت الرسالة التوعوية التي حملت وسم #الرحلة_46 على أهمية استعداد الحجاج المسبق، من خلال تجهيز الأمتعة والتأكد من المستندات الرسمية، لتفادي أي تأخير أو تعقيدات أثناء السفر.