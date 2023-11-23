شاهد.. "لتبقى": ضغط الإطارات يؤثر في استهلاك الوقود بشكل مباشر

حددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، عددًا من الإرشادات للحفاظ على تقليل استهلاك وقود المركبات من خلال موازنة إطارات المركبات بشكل دوري، يقلل من احتكاك الإطارات مع الطريق، ويساعد في إطالة صلاحية إطارات المركبات وتقليل تآكل أطراف الإطارات ومنع الاهتزازات؛ مما يساعد في تقليل استهلاك الوقود.