خلال أسبوعين.. "وقاء" ينفذ فحصًا دقيقًا لأكثر من 7 آلاف متن في مهرجان الإبل

وأوضح مركز "وقاء" أن عدد الفرق البيطرية المشاركة ميدانيًا بالمهرجان بلغت خلال الفترة من 29/ 11/ 2023م، وحتى 12/ 12/ 2023م (10) فرق بيطرية، تم خلالها فحص (7392) متنًا من الإبل، فيما بلغ عدد المشاركين أكثر من (1100) مشارك، و(9) عيادات بيطرية متنقلة بالرقابة على الأسواق المصاحبة للمهرجان، كما بلغ عدد الجولات الرقابية (36) جولة.