خلال أسبوعين.. "وقاء" ينفذ فحصًا دقيقًا لأكثر من 7 آلاف متن في مهرجان الإبل

نجح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في فحص أكثر من (7) آلاف متن من الإبل المُشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة والمقام تحت شعار "عز لأهلها"، خلال فترة أسبوعين، مما يعكس التزام "وقاء" بضمان صحة وسلامة هذا الموروث الثقافي القيم.
وأوضح مركز "وقاء" أن عدد الفرق البيطرية المشاركة ميدانيًا بالمهرجان بلغت خلال الفترة من 29/ 11/ 2023م، وحتى 12/ 12/ 2023م (10) فرق بيطرية، تم خلالها فحص (7392) متنًا من الإبل، فيما بلغ عدد المشاركين أكثر من (1100) مشارك، و(9) عيادات بيطرية متنقلة بالرقابة على الأسواق المصاحبة للمهرجان، كما بلغ عدد الجولات الرقابية (36) جولة.
وأضاف أن الفرق البيطرية للتوعية المشاركة بالمهرجان تلقت أكثر من (622) استعلامًا واستفسارًا خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام للإبل مستقر ولله الحمد.
يُذكر أن "وقاء" يشارك في المهرجان من خلال تقديم خدمات الرعاية البيطرية، والفحوص المخبرية، والإرشاد البيطري، وفحص الإبل المشاركة والتأكد من سلامتها، وخلوها من الأمراض المعدية والمشتركة، والتحقق من ملكية الإبل المشاركة، وتطهير الحظائر الخاصة بالإبل، بالإضافة إلى جولات ميدانية رقابية على سوق الإبل والماشية المصاحب للمهرجان.