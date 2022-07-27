اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات القبول في جامعات وكليات الرياض

يغلق مركز القبول الموحد لجامعات الرياض، اليوم الأربعاء الساعة 12:00 ظهرًا، بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية.
ونوّهت عدد من جامعات وكليات العاصمة ومحافظاتها، بموعد إغلاق بوابة القبول، حتى يتسنى استكمال إجراءات الفرز الإلكتروني وتسكين الطلاب المقبولين وفق رغباتهم وكلياتهم ممن يتم قبولهم وفق الأنظمة.
يُذكر أن مركز القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض يضم كلًّا من: (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، الكليات التقنية بمنطقة الرياض).
يشار إلى أن موعد إغلاق بوابة القبول الموحد للطالبات هو يوم غد الخميس 29/ 12/ 1443هـ الساعة (12) ظهرًا.