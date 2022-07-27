اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات القبول في جامعات وكليات الرياض

يُذكر أن مركز القبول الإلكتروني الموحد في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض يضم كلًّا من: (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، الكليات التقنية بمنطقة الرياض).