شاهد.. الأمير عبدالله بن بندر يزور برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني

واطّلع الأمير خلال الزيارة على سير العمل في جميع أقسام البرنامج، ثم اجتمع مع أعضاء البرنامج؛ حيث تم خلال الاجتماع استعراض أهم منجزات البرنامج، وأبرز ما تم تحقيقه والخطوات التطويرية القادمة، كما تفقد الأمير مركز التميز العسكري، وكذلك مكتب إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني، إضافة إلى مكتب الشركة السعودية للصناعات العسكرية ((SAMI.