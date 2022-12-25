شاهد.. الأمير عبدالله بن بندر يزور برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني

زار الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، مقر برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني، وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير الدكتور مشعل المسعد.
واطّلع الأمير خلال الزيارة على سير العمل في جميع أقسام البرنامج، ثم اجتمع مع أعضاء البرنامج؛ حيث تم خلال الاجتماع استعراض أهم منجزات البرنامج، وأبرز ما تم تحقيقه والخطوات التطويرية القادمة، كما تفقد الأمير مركز التميز العسكري، وكذلك مكتب إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني، إضافة إلى مكتب الشركة السعودية للصناعات العسكرية ((SAMI.