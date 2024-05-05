والدة التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا" و"عائشة": نحن سعداء وممتنون للسعودية

وفي التفاصيل، قالت والدة التوأم في مداخلة مع قناة الإخبارية: إن مؤسسة الرحمة الإسلامية في الفلبين أرشدتنا إلى مركز الملك سلمان للإغاثة، ونصحتنا بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ وهذا هو السبب في وجودنا لمساعدة التوأم، والحصول على العملية.