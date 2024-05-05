والدة التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا" و"عائشة": نحن سعداء وممتنون للسعودية

قالت والدة التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا" و"عائشة": إن المؤسسات المختصة في الفلبين نصحتهم بالحضور للمملكة لإجراء عملية الفصل، ونحن سعداء جدًّا وممتنون للمملكة.
وفي التفاصيل، قالت والدة التوأم في مداخلة مع قناة الإخبارية: إن مؤسسة الرحمة الإسلامية في الفلبين أرشدتنا إلى مركز الملك سلمان للإغاثة، ونصحتنا بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ وهذا هو السبب في وجودنا لمساعدة التوأم، والحصول على العملية.
وأضافت: نحن سعداء جدًّا وممتنون؛ لأننا موجودون في السعودية لأول مرة، ولأن توأمنا سيتم فصلهما. والتوأم مشتركان في كبد واحدة؛ وهذا هو السبب الذي يجعلهما في حاجة إلى الفصل.