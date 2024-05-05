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والدة التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا" و"عائشة": نحن سعداء وممتنون للسعودية

التوأم مشتركان في كبد واحدة وهذا هو السبب الذي يجعلهما في حاجة إلى الفصل
والدة التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا" و"عائشة": نحن سعداء وممتنون للسعودية

قالت والدة التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا" و"عائشة": إن المؤسسات المختصة في الفلبين نصحتهم بالحضور للمملكة لإجراء عملية الفصل، ونحن سعداء جدًّا وممتنون للمملكة.

وفي التفاصيل، قالت والدة التوأم في مداخلة مع قناة الإخبارية: إن مؤسسة الرحمة الإسلامية في الفلبين أرشدتنا إلى مركز الملك سلمان للإغاثة، ونصحتنا بالذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ وهذا هو السبب في وجودنا لمساعدة التوأم، والحصول على العملية.

وأضافت: نحن سعداء جدًّا وممتنون؛ لأننا موجودون في السعودية لأول مرة، ولأن توأمنا سيتم فصلهما. والتوأم مشتركان في كبد واحدة؛ وهذا هو السبب الذي يجعلهما في حاجة إلى الفصل.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الفلبين
التوأم السيامي عائشة وأكيزا

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