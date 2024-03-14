مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يوافق على تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين لاتفاقهما على تحديد الأسعار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في اجتماعه السادس والثمانين عددًا من القرارات منها إقراره تحريك الدعاوى الجزائية ضد منشأتين لاتفاقهما على تحديد الأسعار، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بحق عددٍ من المنشآت.