"الملكية الفكرية" و"هيئة الاتصالات" تطلقان الدليل الاسترشادي لحماية حقوق المؤلف في البرمجيات

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؛ دليلًا استرشاديًّا لحماية حقوق المؤلف في البرمجيات، الذي يهدف لحماية البرمجيات والمنتجات الرقمية والمساعدة في نشر الوعي، وتسهيل فهم الحقوق المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية.
ويمثل الدليل جهدًا تعاونيًّا مشتركًا بين الهيئتين، لتنظيم وحماية الملكية الفكرية في المجالات ذات الأولوية في قطاع الاتصالات والتقنية، وخصوصًا البرمجيات؛ لما لها من دور رئيس في تعزيز قطاع التقنية، وانعكاسات على الجانب الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة الناشئة.
ويتضمن الدليل إبراز حقوق مؤلف البرمجيات وفقًا لنظام حماية حق المؤلف ولائحته التنفيذية، كما يبين انتقال المصنفات التقنية وتنظيم العلاقات التعاقدية واتفاقيات الترخيص، وكذلك ضوابط تسجيل المصنفات التقنية وإجراءات تلقي شكاوى المخالفات وفحصها.
يُذكر أن الدليل الاسترشادي لحماية البرمجيات يشمل الحاسب الآلي وقواعد البيانات والمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، ويعد مكمّلًا لأحكام نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية ولائحة التسجيل الاختيارية السارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.