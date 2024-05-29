"الملكية الفكرية" و"هيئة الاتصالات" تطلقان الدليل الاسترشادي لحماية حقوق المؤلف في البرمجيات

ويمثل الدليل جهدًا تعاونيًّا مشتركًا بين الهيئتين، لتنظيم وحماية الملكية الفكرية في المجالات ذات الأولوية في قطاع الاتصالات والتقنية، وخصوصًا البرمجيات؛ لما لها من دور رئيس في تعزيز قطاع التقنية، وانعكاسات على الجانب الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة الناشئة.