المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يقيم ندوة لتعزيز الإعلام التنموي

وتناولت الندوة محور الإعلام التنموي في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي، ودور الإعلام التنموي في تعزيز الأثر الاجتماعي والتواصل مع الأجيال الجديدة، ثم محور الإعلام التنموي والاستثمار في الموارد المحلية، واختتمت الندوة بمحور دور الإعلام في الشراكات مع القطاعات غير الربحية والعام والخاص.