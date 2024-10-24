المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يقيم ندوة لتعزيز الإعلام التنموي
أقام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي , اليوم، فعالية رقمية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإعلام الإنمائي؛ بهدف تعزيز دور الإعلاميين والعاملين في منظمات القطاع غير الربحي من استثمار الموارد، وتوجيه الجهود والخبرات لتعزيز موضوعات التنمية المجتمعية واستدامتها.
وتناولت الندوة محور الإعلام التنموي في سياق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي، ودور الإعلام التنموي في تعزيز الأثر الاجتماعي والتواصل مع الأجيال الجديدة، ثم محور الإعلام التنموي والاستثمار في الموارد المحلية، واختتمت الندوة بمحور دور الإعلام في الشراكات مع القطاعات غير الربحية والعام والخاص.
وشهدت الندوة حضور أكثر من 130 ممثلًا من منظمات القطاع غير الربحي، بالإضافة لعدد من المختصين الإعلاميين، وشارك الحضور بتوصيات وأسئلة متنوعة حول قياس الأثر الاجتماعي للإعلام التنموي، وآلية التكامل بين المؤسسات الإعلامية والكيانات غير الربحية.
وتأتي هذه الندوة ضمن جهود المركز في دعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي نحو تفعيل أدوارها التنموية بتفعيل الإعلام الموجه لخدمة الموضوعات الاجتماعية والبيئة والثقافية.