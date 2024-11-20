NHC تطلق مشروعًا تعليميًا في وجهة خزام بمعايير عالمية بالشراكة مع مجموعة مدارس الرياض

أعلنت NHC عن إطلاق مشروع تعليمي بالشراكة مع مجموعة مدارس الرياض تحت مظلة معالم NHC، وذلك في خطوة تعكس توجهها الجديد في التوسع بتطوير مشاريع ريادية وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك ضمن وجهة خزام شمال الرياض. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع، ويستوعب حوالي 2,500 طالب وطالبة من البنين والبنات، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التعليمية في المنطقة.