NHC تطلق مشروعًا تعليميًا في وجهة خزام بمعايير عالمية بالشراكة مع مجموعة مدارس الرياض

أعلنت NHC عن إطلاق مشروع تعليمي بالشراكة مع مجموعة مدارس الرياض تحت مظلة معالم NHC، وذلك في خطوة تعكس توجهها الجديد في التوسع بتطوير مشاريع ريادية وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك ضمن وجهة خزام شمال الرياض. يمتد المشروع على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع، ويستوعب حوالي 2,500 طالب وطالبة من البنين والبنات، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التعليمية في المنطقة.
وضمن فعاليات ملتقى مسك العالمي، وقعت NHC اتفاقية مع مجموعة مدارس الرياض لتأجير المبنى التعليمي، ومثل الشركة في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي لوجهة خزام المهندس أحمد المخضب، فيما مثل المجموعة رئيسها التنفيذي الدكتور مايكل أمبلي.
وأوضحت NHC أنه تم تصميم المجمع التعليمي وفقًا للمواصفات المعتمدة من مجموعة مدارس الرياض لضمان توفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة تركز على الابتكار والإبداع، مع مساحات تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات الطلاب وتعزيز تجربتهم التعليمية. ومن المقرر أن تستغرق عملية التطوير سنتين، ليكون جاهزًا لاستقبال الطلاب في أقرب وقت ممكن.
وتتميز وجهات NHC بمعايير عالية توفر حياة سلسة، من منطلق حرصها على تنمية وجهات عمرانية تحتضن مرافق تعليمية وصحية وثقافية وترفيهية، ينعم فيها الأفراد والعائلات بمقومات جودة الحياة والمسطحات الخضراء، مُحدثة نقلة نوعية ترتقي بتجربتهم وتحول الطموحات إلى واقع ملموس من خلال خيارات مختلفة تلبي جميع الرغبات.
ويضم “معالم NHC” 6 مسارات تشمل مسار المشاريع الثقافية والتعليمية الذي يستهدف تطوير المراكز الثقافية والمدارس والحضانات، ومسار المشاريع الرياضية الذي يتبنى تطوير كافة المرافق الرياضية من ملاعب وأندية صحية، ومسار المشاريع الصحية لتأمين المراكز الصحية والمستشفيات، ومسار للمشاريع التجارية والترفيهية حيث يشتمل على إنشاء المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه والألعاب، ومسار المشاريع الفندقية بالإضافة إلى مسار الحدائق وجودة الحياة.
يذكر أن NHC تواصل قيادة القطاع العقاري على كافة الأصعدة بكونها أكبر مطور عقاري في المنطقة، والرائدة في تطوير وجهات عمرانية تعزز ازدهار المجتمعات، وفق معايير عالية للجودة وبناء وتأمين سلاسل توريد متينة، إلى جانب العمل على “تحسين تجربة الحياة اليومية” للسكان، حيث تتطلع إلى تقديم مشاريع متميزة تلبي التطلعات وتحقق الاستثمار طويل الأمد لهم ولأسرهم.