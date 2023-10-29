"العقار" تدعو الملّاك في 7 أحياء بالرياض لتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري ابتداءً من اليوم

وأوضحت الهيئة أنَّ "مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول" بمدينة الرياض يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة عن أية استفسارات أو متابعة الطلبات.