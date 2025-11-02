مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة فتاة مع "جنف" مزدوج بدرجة عالية جداً

بفضل من الله أنهى فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء معاناة فتاة عمرها "16" عاماً بانحراف مضاعف ومتطور في العمود الفقري"جنف"، ونجح الفريق الطبي الذي قاده د. صلاح الدين خليفة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، في إجراء عملية معقدة ناجحة لتقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات.
وقال د. خليفة أن المراجعة قدمت إلى المستشفى وهي تشكو من انحناء جانبي مزدوج بالعمود الفقري منذ سنوات، مؤخراً نتج عن الانحناء المتزايد، أعراض متطورة قيدت حركتها وغيرت نمط حياتها، فراجعت مستشفى الدكتور سليمان بالفيحاء الذي حقق نجاحات لافتة في علاج حالات "الجنف" المعقدة.
وأجرى لها الفريق الطبي، حزمة من التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بينت إصابتها بحالة انحراف بجنف درجته "52" بالفقرات الصدرية وآخر بدرجة "72" في الفقرات القطنية، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وأخضعت الفتاة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "26" من البراغي والقضبان المعدنية من التايتانيوم والكوبالت كروم والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، وشارك في العملية التي استمرت لـ"6" ساعات، فريق تخدير وتمريض متمرس، واستخدمت فيها مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية، التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها، ونقلت المريضة إلى جناح التنويم بعد العملية، حيث بدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجها من غرفة العمليات، إذ استطاعت الوقوف والمشي خلال "24" ساعة، مع فريق العلاج الطبيعي المتمرس، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد نحو "4" سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتوقع أن تستعيد كامل القدرة على الحركة الطبيعية لاحقاً.
يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء يضم أفضل الكوادر الطبية، بالإضافة إلى أنه مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مما أهله لتحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة، إذ أنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI ، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.