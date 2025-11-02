مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينهي معاناة فتاة مع "جنف" مزدوج بدرجة عالية جداً

وأجرى لها الفريق الطبي، حزمة من التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة، التي بينت إصابتها بحالة انحراف بجنف درجته "52" بالفقرات الصدرية وآخر بدرجة "72" في الفقرات القطنية، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء نتائج الفحوصات والتحاليل، وخلص إلى ضرورة التدخل الجراحي لعلاج العيوب، والحد من المضاعفات، وأخضعت الفتاة لعملية جراحية، تم فيها تقويم العمود الفقري بعدد "26" من البراغي والقضبان المعدنية من التايتانيوم والكوبالت كروم والطعوم العظمية الصناعية وتثبيت ودمج الفقرات، وشارك في العملية التي استمرت لـ"6" ساعات، فريق تخدير وتمريض متمرس، واستخدمت فيها مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية، التي ساهمت مع الكوادر الطبية عالية الكفاءة والتأهيل بالمستشفى في إنجاحها، ونقلت المريضة إلى جناح التنويم بعد العملية، حيث بدأت في التحسن بشكل متسارع بعد خروجها من غرفة العمليات، إذ استطاعت الوقوف والمشي خلال "24" ساعة، مع فريق العلاج الطبيعي المتمرس، كما أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد نحو "4" سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتوقع أن تستعيد كامل القدرة على الحركة الطبيعية لاحقاً.