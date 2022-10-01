رابطة العالم الإسلامي تدين ‬⁩الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً في ⁧‫العاصمة الأفغانية

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للرابطة، ندّد فيه معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذه الجريمة الإرهابية المروّعة، التي تنتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، وتُضاعف المعاناة على الشعب الأفغاني، فضلاً عن استهدافها للمؤسسات التعليمية التي تمثِّل حاجة ملحّة لأفغانستان في هذه المرحلة.