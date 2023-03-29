على نفقة عبدالعزيز بن فهد.. 50 ألف وجبة إفطار للصائمين بالحرم المكي

أطلق الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز مشروع تفطير الصائمين في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن مشاريع الخير والإحسان في شهر الصيام التي يتبنّاها.
ويشمل مشروع التفطير بالحرم المكي الشريف تقديم 50 ألف وجبة إفطار لضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين والزوار من مختلف دول العالم.
وخصصت مواقع عدة للتفطير بساحات الحرم الخارجية والسطوح، وبالقرب من المسعى، حيث يتم تنظيم سفر الإفطار بإشراف محكم بالتنسيق مع رئاسة الحرمين.
وفيما يتعلق بالمدينة المنورة؛ تمتد يد الخير والإحسان للأمير عبدالعزيز لإقامة سفر الإفطار التي تتجاوز 5 آلاف وجبة، تقدم لزوار الحرم المدني بالتنسيق مع رئاسة الحرمين الشريفين.
وعبّر عدد من المستفيدين عن شكرهم ودعائهم للأمير عبدالعزيز على مبادراته الإنسانية والخيرية، وكسب أجر الصائمين في الحرمين الشريفين.