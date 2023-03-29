على نفقة عبدالعزيز بن فهد.. 50 ألف وجبة إفطار للصائمين بالحرم المكي

أطلق الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز مشروع تفطير الصائمين في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن مشاريع الخير والإحسان في شهر الصيام التي يتبنّاها.