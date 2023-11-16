مختصّ لـ"سبق": أسعار الطيور الناطقة تتجاوز "15" ألف ريال
كشف مختصٌّ في عالم الطيور الناطقة أن تربيتها مكلفة ماديًّا؛ حيث تتجاوز أسعارها "15" ألف ريال، موضحًا أن أغلى ببغاء في العالم يتخطّى سعره "90" ألف ريال.
ونصح "علي الخضير" عضو جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان، وهو هاوٍ ومدرب للطيور الناطقة، محبّي هذا النوع من الطيور المبتدئين بامتلاك الببغاوات الصغيرة؛ حتى يمتلكوا الخبرة المناسبة.
وقال "الخضير" لـ"سبق": هوايةُ تربية وتدريب الطيور الناطقة مُكلفةٌ ماديًّا؛ نظرًا لوجود احتياجات كثيرة، والببغاوات الجريئة والناطقة تبلغ أسعارها أكثر من "15" ألف ريال، وأغلى ببغاء في العالم هو من نوع "هايسنث مكاو" وتتجاوز قيمته "90" ألف ريال للطائر الواحد.
يُذكر أن حجمَ سوق رعاية الحيوانات الأليفة في المملكة العربية السعودية، بلغ ما يقارب 4 مليارات و500 مليون ريال سعودي، ويشكل طعام الحيوانات الأليفة الجزء الأكبر منه بنسبة "64٪"؛ وذلك وفقًا لإحصائيات عالمية للسوق السعودي في هذا المجال.
وكان معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودي الثاني، قد اختتم فعالياته أمس الأربعاء، وسط حضور وتفاعل كبير من قبل الزوار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتجاوز العدد 12 ألف زائر.
وقدم المعرض الأول من نوعه، في أيامه الثلاثة، عددًا من الأنشطة والفعاليات تضمّنت ورش عمل، وجلسات مفتوحة مع مختصين في مجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة؛ حيث قدموا معلومات توعوية في المجال، بالإضافة لعدد من الفعاليات الأخرى الخاصة بالحيوانات الأليفة التي لاقت استحسان الزوار.
وشهدت مسابقة "أليفي في حياتي"، التي انطلقت ثاني يوم من باب المسؤولية المجتمعية ورفع الوعي والتشجيع على تبنّي الحيوانات الأليفة، تفاعلًا كبيرًا وحماسًا من قبل الحضور.
واستهدفت المسابقةُ الأولى من نوعها المهتمين بتربية وتبني الحيوانات الأليفة، الذين شاركوا تجاربهم مع الحيوانات الأليفة عبر الموقع الإلكتروني للمعرض، وتأهل أربعة متسابقين؛ حيث تحدثوا عن قصصهم الملهمة أمام لجنة التحكيم والزوار من خلال جلسة حوارية أقيمت في بهو المعرض، أدارتها الإعلامية إيمان الرجب، وحضرها العديد من الزوار.
وانتهت بفوز حمد بن ناصر بالمركز الأول، ووعد فهد بالمركز الثاني، والدكتور صفوان يحيى بالمركز الثالث.
وحظيت أركان الحيوانات الأليفة والطيور الناطقة في المعرض بإقبال عدد كبير من الزوار الذين استمتعوا بعروض الطيور الجاذبة والحيوانات الأليفة النادرة.
وفي آخر أيام المعرض دشنت اللوحة الجدارية التي تحكي علاقة الإنسان بالحيوان الأليف، والتي رسمها مجموعة من الفنانين التشكيليين.
وأعرب "عمار الزعيتر" المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض عن سعادته بتحقيق المعرض نجاحًا باهرًا في موسمه الثاني، وزيادة الإقبال من العارضين المحليين والدوليين، والاهتمام بما يقدم في المعرض من مستلزمات للحيوانات الأليفة، ورعايتها، وكل ما يتعلّق بها وبالطب البيطري.