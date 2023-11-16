مختصّ لـ"سبق": أسعار الطيور الناطقة تتجاوز "15" ألف ريال

وقدم المعرض الأول من نوعه، في أيامه الثلاثة، عددًا من الأنشطة والفعاليات تضمّنت ورش عمل، وجلسات مفتوحة مع مختصين في مجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة؛ حيث قدموا معلومات توعوية في المجال، بالإضافة لعدد من الفعاليات الأخرى الخاصة بالحيوانات الأليفة التي لاقت استحسان الزوار.