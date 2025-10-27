في إجراء رقابي حازم.. "هيئة التأمين" توقف "المتحدة" وتحذر من الإخلال بالأنظمة

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد رصد عدد من المخالفات للتعليمات الإشرافية والرقابية، مؤكدة أن هذا الإجراء يُنفذ استنادًا إلى المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ، وتعديلاته.