تطبيق "دايركت" يحتفل بمناسبة وصوله إلى مليون تحميل

وقال المهندس محمد الضالع المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "دايركت": إن الوصول لهذا الإنجاز تم في غضون أقل من ثلاث سنوات من إطلاق التطبيق الإلكتروني، مُرجعًا ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، وهو الأمر الذي انعكس على رفع نسبة المبيعات بشكل كبير.