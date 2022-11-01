تطبيق "دايركت" يحتفل بمناسبة وصوله إلى مليون تحميل

أعلن تطبيق "دايركت" عن وصول عدد تحميلات التطبيق على منصتي آب ستور وقوقل بلاي إلى مليون تحميل للتطبيق.
يُذكر أن التطبيق نجح في الوصول لهذا الرقم؛ وذلك لتميزه في تقديم خدمات فريدة تسهل عملية استخراج تأشيرات السفر إلكترونيًا، بعيدًا عن العمل التقليدي في مجال السفر والسياحة، إضافة إلى العديد من الخدمات المتميزة مثل الدراسة بالخارج وخدمة الرخص الدولية وتجديد جوازات العمالة وغيرها.
وقال المهندس محمد الضالع المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "دايركت": إن الوصول لهذا الإنجاز تم في غضون أقل من ثلاث سنوات من إطلاق التطبيق الإلكتروني، مُرجعًا ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على تحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، وهو الأمر الذي انعكس على رفع نسبة المبيعات بشكل كبير.
وبيّن "الضالع" عن قرب إطلاق خدمة حجوزات تذاكر الطيران عبر تطبيق دايركت بقيمة مضافة وفريدة من نوعها؛ وهي ضمان أقل سعر تذكرة طيران في العالم، حيث يتم البحث عن التذاكر بطريقة تقنية في أكثر من 3000 موقع عالمي، ومعالجتها فوريًا، وإظهار نتائج البحث للعميل وحجزها الفوري.
وأضاف: "نجحنا بفضل الله في تجاوز تحديات كبيرة وفترات حرجة، مثل أزمة كورونا، رغم تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد وعلى الشركات الكبرى، إلا أننا بفضل الله تعالى استطعنا الصمود وتحقيق النمو المستهدف للشركة.
وأشار المهندس محمد المنيعي الشريك المؤسس والمدير العام للشركة إلى أنه وبتوفيق الله ثم بالتزام إدارة الشركة؛ تم تحقيق الأهداف والخطط بنسبة أعلى من المتوقع بعد انتهاء أزمة كورونا وعودة قطاع السفر والسياحة لسابق عهده وتحقيق النمو المستهدف للشركة.
واختتم محمد المنيعي حديثه قائلًا: "أثمّن وأعتز بثقة عملائنا الذين وثقوا بنا واستفادوا من خدماتنا، كما أن لدينا فريق عمل رائعًا وقادرًا على التواكب والتطور لأي تحدٍ قادم إن شاء الله.. بكل ثقة واحترافية".