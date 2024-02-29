"متجددة عبر الزمن".. العلا تطلق حملتها العالمية الأولى لتعزيز الجاذبية واستقطاب مزيد من الزوار

بدورها، قالت المدير التنفيذي لإدارة تسويق الوجهات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: ميلاني دي سوزا، "لا يقتصر هدف حملة "متجددة عبر الزمن" على زيادة الوعي العالمي بالعُلا وجهةً نجحت خلال السنوات القليلة الماضية باستقطاب اهتمامٍ الزوار من مختلف أنحاء العالم فحسب، بل تهدف أيضًا إلى استعراض البرامج والمبادرات المصممة لتوفير مستقبل أفضل لجميع الراغبين بالسكن في واحتنا القديمة أو زيارتها أو العمل فيها. ونأمل أن ينصف الفيلم والأصول الإبداعية هذه الوجهة الفريدة، ويعكس جوهرها بما فيها من التراث الغني، والفنون والثقافة النابضة بالحياة، والمناطق الطبيعية الخلابة، وتجارب المغامرات المثيرة، وتجارب الاستجمام والرخاء المتجددة. نسعى لأن يتجاوز صدى هذه الحملة الزوار والمسافرين، ليصل إلى شركاء السفر لدينا ممن يؤدون دورًا مهما في تنظيم تجارب لا مثيل لها ضمن مشهدنا السياحي المتطور".