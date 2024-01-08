لتوسيع الأسواق المستهدفة.. مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وبيلاروسيا

وجرت مراسم التوقيع بمقر الاتحاد اليوم، حيث وقّعها كل من أمين اتحاد الغرف السعودية المكلف وليد العرينان، ومدير المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي ميكالاي باريسيفيتش.