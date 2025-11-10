حساب المواطن : 3 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 259 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.