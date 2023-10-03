بنموّ "58%".. المملكة الثانية عالميًّا في عدد السياح الوافدين خلال 2023

وبيّن معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقّق دون الدعم غير المسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتابعة والاهتمام الشديدين من قبل سمو ولي العهد.