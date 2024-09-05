"السليمان": يجب إلزام مقاصف المدارس بتقديم الوجبات الصحية للطلاب

ويعلق "السليمان" قائلاً: "كان وزير التعليم تحدث قبل نهاية العام الدراسي السابق في لقاء سابق في ديوانية الجمعية السعودية لكتّاب الرأي عن اهتمام الوزارة بالتغذية في المدارس، وأن تكون وفق معايير صحية تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية في الوقاية من أمراض السمنة، وبالتالي فإنه يفترض أن الإلزام بتقديم الوجبات الصحية في مقاصف المدارس الحكومية والأهلية قد بدأ مع هذا العام الدراسي، فعندما يتعلق الأمر بالصحة والوقاية من أمراض السمنة لا يجب أن نضيع دقيقة واحدة في اتخاذ القرارات اللازمة لجعل المدرسة بيئة آمنة وصحية غذائياً!".