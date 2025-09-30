فلاورد تطلق مجموعة هدايا بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية احتفاءً باليوم الوطني السعودي ودعماً للحرف اليدوية المحلية

أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق مجموعة جديدة من الهدايا بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث)، حيث تم تصنيع هذه المجموعة يدوياً على أيدي حرفيين سعوديين.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي، كجزء من جهود فلاورد للاحتفاء بالهوية الوطنية وإبراز المواهب المحلية ودعم الحرفيين السعوديين.
كما تنسجم هذه الشراكة مع أهداف فلاورد في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) ورؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية.
وكانت المملكة قد أعلنت عام 2025 "عام الحرف اليدوية"، وتأتي هذه المجموعة الخاصة من فلاورد دعماً لهذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الحرف التقليدية وإحياء تراثها العريق.
وفي إطار هذا التعاون، وقع كل من الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد محمد العريفي، والرئيس التنفيذي المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث)، الدكتورة/ سوزان محمد اليحيى، اتفاقية الشراكة يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، وذلك خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي نظمته وزارة الثقافة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وقال الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد: "نفخر بشراكتنا مع المعهد الملكي للفنون التقليدية لإطلاق هذه المجموعة المميزة التي تعكس أصالة التراث السعودي وإبداع الحرفيين المحليين. إن دعم هذه المواهب الوطنية ليس مجرد مسؤولية اجتماعية، بل هو استثمار في حاضر المملكة ومستقبلها، انسجاماً مع تطلعات رؤية 2030 ورغبتنا في الإسهام ببناء قطاع إبداعي مستدام ومزدهر."
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.