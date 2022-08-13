لماذا فشلت مشاريع الـ550 مليونًا في حماية قرى بأحد المسارحة من الغرق؟

يبحث مواطنون في جازان عن إجابة حول أسباب فشل ميزانية الـ550 مليونًا، التي رصدتها أمانة جازان لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في عدد من المحافظات، في حماية قرى ومنازل بأحد المسارحة الأكثر تضررًا من اجتياح السيول والغرق والتسبب في أضرار بالغة للممتلكات، مطالبين "نزاهة" بفتح تحقيق حول تلك المشاريع وفاعليتها إن وُجدت.