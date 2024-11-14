الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29

وتعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستدامةً في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وطموحها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060، ومن خلال هذه الشراكات، تستمر الشركة السعودية للكهرباء في لعب دور حيوي في التحول العالمي للطاقة، وتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية.