هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتنمية المهارات الهندسية للطلاب الموهوبين

وتهدف المذكرة لدعم وتنفيذ البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتطوير وتنمية المهارات الهندسية والإبداعية لدى الطلبة الموهوبين، بما في ذلك البرامج التدريبية أو الإثرائية أو التوعوية. إلى جانب التعاون في نشر الوعي بأهمية العلوم والتقنية والتخصصات الهندسية بين الطلبة الموهوبين وأعضاء الرابطة من خلال المحاضرات التفاعلية، والملتقيات والمعارض العلمية، وهاكاثونات هندسية، والمحتوى الإعلامي المشترك في تنظيم أو رعاية المسابقات والفعاليات الهندسية والعلمية التي تنظمها الجهتان .