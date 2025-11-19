هيئة المهندسين توقع مذكرة تفاهم مع "موهبة" لتنمية المهارات الهندسية للطلاب الموهوبين

وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في دعم تنمية المهارات الهندسية والإبداعية للطلاب الموهوبين، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" والذي انطلقت فعالياته في السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الجانبين لتطوير رأس المال البشري، وتعزيز منظومة الابتكار، وتمكين المواهب الوطنية من الإسهام بالمجالات العلمية والهندسية، وبناء جيل قادر على قيادة المشاريع الهندسية لتطوير ونهضة المملكة العربية السعودية.
وتهدف المذكرة لدعم وتنفيذ البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتطوير وتنمية المهارات الهندسية والإبداعية لدى الطلبة الموهوبين، بما في ذلك البرامج التدريبية أو الإثرائية أو التوعوية. إلى جانب التعاون في نشر الوعي بأهمية العلوم والتقنية والتخصصات الهندسية بين الطلبة الموهوبين وأعضاء الرابطة من خلال المحاضرات التفاعلية، والملتقيات والمعارض العلمية، وهاكاثونات هندسية، والمحتوى الإعلامي المشترك في تنظيم أو رعاية المسابقات والفعاليات الهندسية والعلمية التي تنظمها الجهتان .
وأكد سعادة الأمين العام المكلف للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فيصل بن عبالله اليمني أن توقيع هذه المذكرة يأتي امتدادًا لجهودها في دعم تنمية القدرات البشرية في المجال الهندسي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة التي تسهم في اكتشاف ورعاية المواهب، مشيرةً إلى أن التعاون مع "موهبة" يمثل خطوة مهمة لتهيئة الطلبة الموهوبين لمسارات مهنية مستقبلية في التخصصات الهندسية المختلفة.