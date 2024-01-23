"المهنا": هاكثون المسؤولية المجتمعية يعزز ثقافة الابتكار بطريقة إبداعية تواكب رؤية 2030

أكد عبدالله بن سليمان المهنا المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية، أن التقنية تحقق دورًا مهمًّا لرؤية المملكة 2030، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي، وتسعى المملكة من خلال هذه الرؤية المستقبلية الطموحة، إلى أن تكون منصةً عالمية للتقنية والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة وتكوين جيل صاعد يدرك ويتماشى مع الرؤية، وهذا ما يمتلكه الشعب السعودي من همة قوية شبّهها سيدي سمو ولي العهد -يحفظه الله- ويرعاه بـ"همة جبل طويق".