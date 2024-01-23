"المهنا": هاكثون المسؤولية المجتمعية يعزز ثقافة الابتكار بطريقة إبداعية تواكب رؤية 2030

أكد عبدالله بن سليمان المهنا المدير التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية، أن التقنية تحقق دورًا مهمًّا لرؤية المملكة 2030، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي، وتسعى المملكة من خلال هذه الرؤية المستقبلية الطموحة، إلى أن تكون منصةً عالمية للتقنية والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة وتكوين جيل صاعد يدرك ويتماشى مع الرؤية، وهذا ما يمتلكه الشعب السعودي من همة قوية شبّهها سيدي سمو ولي العهد -يحفظه الله- ويرعاه بـ"همة جبل طويق".
وأضاف "المهنا": في هذا السياق أطلقنا الأحد الماضي النسخة الثانية من (هاكثون المسؤولية المجتمعية) في جامعة الفيصل بالرياض برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي إحدى مبادرات جمعية المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير الحلول التقنية في تطبيقات الهواتف الذكية في المسؤولية المجتمعية.
ولفت "المهنا" إلى أن هاكثون المسؤولية المجتمعية يُعد حدثًا إلكترونيًّا تقنيًّا يجمع المبتكرين والتقنيين ونخبة من المطورين تحت سقف واحد لتطوير قطاع المسؤولية المجتمعية في المملكة العربية السعودية؛ لتعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030؛ حيث تُعَد المملكة حاليًا الأبرز تطورًا على المستوى العالمي في استخدام التقنية الرقمية.
وأشار إلى أن النسخة الثانية من هاكثون المسؤولية المجتمعية تركز على أربعة مجالات متنوعة وهي: المجال الاجتماعي، والرياضي، والتقني، والطاقة المتجددة، وتستهدف طلاب وطالبات الجامعات بالمملكة العربية السعودية لرفع القدرات وتمكين الطاقات في المجالين التقني والبرمجي؛ بحيث يتم من خلال هذه المشاريع طرح حلول مبتكرة للمجتمع وتسويقها كبرامج تطبيقية.
وأضاف، أن فترة الهاكثون من 21- 25 يناير 2024؛ حيث إن جمعية المسؤولية المجتمعية تفخر بتقديم هاكثون يسعى لتطوير قطاع المسؤولية المجتمعية ويعزز التعاون والإبداع لبناء رحلة طموح للمستقبل.
وأكمل: انطلقت النسخة الأولى من هاكثون المسؤولية المجتمعية العام الماضي في واحة الملك سلمان للعلوم بمدينة الرياض بمشاركة أكثر من أربعين مشاركًا ومشاركة يمثلون 10 جامعات سعودية من مختلف مناطق المملكة تنافسوا على ثلاث مسارات، وهي: اجتماعي وبيئي واقتصادي، وخرجنا من هذا الهاكثون -ولله الحمد- بثلاثة مشاريع فائزة خدمت المجتمع.. ويأتي تنظيم الهاكثون عمومًا بهدف تبادل المعلومات والخبرات والدفع بطلابنا وطالباتنا نحو أقصى درجات الإبداع والابتكار من خلال برنامج تنافسي يهدف إلى تحقيق مشاريع نوعية تخدم المسؤولية المجتمعية للوطن.
وفي ختام تصريحه وجّه المهنا شكره وتقديره بشكل خاص للأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية ولأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وكذلك كل الرعاة والداعمين، وجامعة الفيصل ووزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، واللجان العاملة في الهاكثون؛ وعلى رأسهم اللجنة الإعلامية، والجامعات والطلاب والطالبات، وكافة وسائل الإعلام، بالإضافة إلى منسوبي جمعية المسؤولية المجتمعية.