"الإبراهيم": "محطة الوفرة" التابعة للهيئة بدولة الكويت محور الربط الكهربائي مع الدول المجاورة

وقال: الدراسات الفنية أكدت الحاجة لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملاءمة المواصفات الفنية للمحطة الجديدة مع محطات شبكة دولة الكويت على الجهد 400 كيلو/ فولت. لافتًا إلى أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء محطة الوفرة هي أهداف عدة، تتمثل في التوفير في القدرة المركبة، خاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط على تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة لدول الأعضاء، وتوفير فرص أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي؛ لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة، خاصة في فصل الصيف، وزيادة أمن واستقرار الشبكة، وأخيرًا تمكين دمج الطاقة المتجددة، والاستفادة القصوى منها.