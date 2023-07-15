مياه سد قنونا تُلَطّف أجواء المنطقة وتجذب المتنزهين

ساهَمَ جريان مياه سد وادي قنونا بسبت الجارة في بني عيسى، بعد فتح بواباته، في تلطيف أجواء المنطقة، وخروج المتنزهين للاستمتاع بالجلوس على ضفاف الوادي، ومشاهدة جداول المياه الممتدة لأكثر من 40 كيلومترًا، داخل مجرى الوادي ذي الطبيعة الجميلة المتميزة بأشجار الظل المعمرة، وأرضه ذات البطحة الفضية المناسبة في كثير من المواقع للجلوس على الأرض.
ووجد بعض المتنزهين في الذهاب للجلوس على جنبات الوادي، فرصة ولحظة جميلة يقضيها في أجواء معتدلة، وهربًا من ارتفاع حرارة الصيف التي تشهدها القنفذة ومراكزها، وتعتبر مياه الوادي الجارية -سواء كانت من الأمطار أو بفتح السد- من أهم عوامل جذب المتنزهين.