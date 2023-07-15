مياه سد قنونا تُلَطّف أجواء المنطقة وتجذب المتنزهين

ساهَمَ جريان مياه سد وادي قنونا بسبت الجارة في بني عيسى، بعد فتح بواباته، في تلطيف أجواء المنطقة، وخروج المتنزهين للاستمتاع بالجلوس على ضفاف الوادي، ومشاهدة جداول المياه الممتدة لأكثر من 40 كيلومترًا، داخل مجرى الوادي ذي الطبيعة الجميلة المتميزة بأشجار الظل المعمرة، وأرضه ذات البطحة الفضية المناسبة في كثير من المواقع للجلوس على الأرض.