مهرجان البن العاشر.. 100 مُزارع يعرضون أكثر من 500 طن من أجود الأنواع

وتَجول الأمير محمد بن ناصر في أروقة المهرجان، مستمعًا لشرح من مدير فرع البيئة المهندس محمد آل عطيف، ومحافظ الداير المشرف العام على المهرجان نايف بن لبدة، عن المعرض الخاص بمزارعي البن الذي يشارك فيه أكثر من 100 مزارع، يعرضون أكثر من 500 طن من أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة.