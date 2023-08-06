بموافقة "الوزارة".. إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم بمكة المكرمة

أصدر مدير عام تعليم مكة المكرمة محمد المدخلي قرارًا بإعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم بمكة المكرمة، بعد موافقة وزارة التعليم، لتصبح 8 مكاتب تعليمية.
وجاء التعديل كالتالي: مكتب التعليم بالمعابدة والذي كان سابقًا وسط مكة للبنين والبنات، ومكتب التعليم بالتنعيم (سابقًا شمال مكة بنين وبنات)، ومكتب التعليم بالشرائع (سابقًا شرق مكة بنين وبنات)، ومكتب التعليم بالعوالي (سابقًا جنوب مكة بنين وبنات)، ومكتب التعليم بالشوقية (سابقًا غرب مكة بنين وبنات) .
ومكاتب التعليم بمحافظة بحرة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل .