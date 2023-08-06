بموافقة "الوزارة".. إعادة التوزيع الجغرافي لمكاتب التعليم بمكة المكرمة

وجاء التعديل كالتالي: مكتب التعليم بالمعابدة والذي كان سابقًا وسط مكة للبنين والبنات، ومكتب التعليم بالتنعيم (سابقًا شمال مكة بنين وبنات)، ومكتب التعليم بالشرائع (سابقًا شرق مكة بنين وبنات)، ومكتب التعليم بالعوالي (سابقًا جنوب مكة بنين وبنات)، ومكتب التعليم بالشوقية (سابقًا غرب مكة بنين وبنات) .