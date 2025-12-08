"الغذاء والدواء" تُحيل منشأة تجارية إلى النيابة العامة لتداول أجهزة طبية مخالفة للنظام

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة وصحة المستهلكين أو تعرض حياتهم للخطر، مبينةً أن العقوبات المنصوص عليها في النظام تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال.