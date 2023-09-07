قلوة.. إنقاذ مريض سقط من الطابق الرابع وعانى من صدمتين نزفية وعصبية

وأوضحت "صحة الباحة" أن فريق التدخل السريع بقسم الحوادث بمستشفى قلوة العام استقبل الحالة، وبعد إجراء الفحص السريري والمخبري والإشعاعي، اتضح أن المريض يعاني من صدمة نزفية وصدمة عصبية مع هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ونزيف حاد بالبطن وتجمّع هوائي دموي بالصدر مع كسور في 11 ضلعًا من فقرات الصدر وكسور شديدة بالفخذ والحوض والكتف الأيسر ليقوم على الفور بالتنسيق مع غرفة الطوارئ الصحية بالمنطقة وأخذ الاستشارات الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات.