"الفالح": هناك العديد من الفرص الكبيرة للقطاع الخاص بين السعودية والهند

أكد وزير الاستثمار م. خالد الفالح أن هناك العديد من الفرص الكبيرة للقطاع الخاص بين البلدين، موضحًا أن هناك الكثير من مؤشرات النجاح القائمة.
وقال: المملكة حريصة على استقبال كل العروض من القطاع الخاص في الهند للاستفادة من الفرص الكبيرة التي نعمل عليها ونتوسع فيها.
وشدد "الفالح" على أن هناك نموًا متسارعًا في المملكة والهند بعد جائحة كورونا.
وأضاف: أريد أن أقدم التهنئة للبلدين على ذلك، وسنواصل العمل بشكل دؤوب، خاصة أن الهند لديها القدرات للنمو المستمر وأنا فخور بذلك، وأنا متأكد ومؤمن بأننا سوف نرى هذا المسار الخاص بالعمل والطريق أمام الهند والمملكة مفتوح لرؤية الحقائق الصحيحة.