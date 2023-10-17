أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تستقبل 77 طبيباً مقيماً للالتحاق ببرامج الزمالات في تخصصات مختلفة

وأوضح أ. د. العُمري أن النجاح الكبير في تنظيم برنامج الزمالة تأكيد على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه الأكاديمية، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات المهنية المتخصصة وغيرها من الشروط والمعايير الدقيقة، كما أن تعاون الأكاديمية مع كبريات الجامعات الإقليمية والعالمية ، مكنها من الاطلاع على تجاربها وخبراتها المتراكمة، والاستفادة منها في تهيئة بيئة مثالية للتحصيل الأكاديمي، المتوافقة مع المعايير والمتطلبات الصحية.