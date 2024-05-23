عبر رقم الطوارئ الموحد (911).. المركز الوطني للعمليات الأمنية يستقبل بلاغات الآثار والتراث العمراني

ودعا المركز إلى الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو ممارسة غير نظامية على المواقع الأثرية في المملكة والأنشطة المتعلقة بها، التي تصل إلى (50) مخالفة نظامية، بالاتصال بالرقم (911)، حيث تمثل مراكز العمليات الأمنية الموحدة( (911 أحد مشروعات مبادرات وزارة الداخلية وتنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج "رؤية المملكة 2030".