"تمام للتمويل" تفوز بجائزة "أفضل حل تمويلي في الشرق الأوسط"

أعلنت شركة "تمام للتمويل"، ذراع التقنية المالية لـ"زين السعودية"، عن فوزها بجائزة "أفضل حل تمويلي شخصي"، خلال حفل جوائز "قادة الفنتك 2023" في الشرق الأوسط، الذي استضافته "Entrepreneur Middle East" في حفلها السنوي الذي انعقد في دبي.
وترسّخ الجائزة مكانة "تمام للتمويل" في المملكة باعتبارها واحدة من أكثر الكيانات الرقمية التي تساهم في ابتكار خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر، ونشرها على أوسع نطاق في المملكة، وبما يعزز من رفع نِسَب الشمول المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتوفر الشركة للعملاء منتجات القروض الصغيرة الفورية بتجربة رقمية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث تستغرق عملية الحصول على القرض دقائق معدودة من لحظة تحميل التطبيق إلى لحظة استلام مبلغ التمويل بناء على التقييم الائتماني للعميل".
وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة "تمام للتمويل" يوسف المسيليم، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة؛ لما تعكسه من التزام شركة "تمام" باستراتيجيتها في تقديم أفضل وأسرع حلول التقنية المالية. وقال: فخورون بما حققته منصة "تمام للتمويل"، وإسهامها في رفع نسبة الشمول المالي في المملكة.
وقال "المسيليم": حصلنا على جائزة "أفضل حل تمويلي"؛ فنحن نؤمن بأن الجميع يستحق الوصول العادل إلى الخدمات المالية، وسنواصل جهودنا للمساهمة في تمكين الاقتصاد الرقمي في المملكة؛ لا سيما على مستوى الخدمات المالية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وأضاف: "نعتمد في تنفيذ استراتيجيتنا على التوسع في الابتكارات الرقمية، وقد شكّل استثمارنا في إطلاق أول منصة للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة، أحد فرص النمو الرائعة لمجالات أعمالنا في قطاع التقنية المالية، وسنعزز تقديم المزيد من ابتكاراتنا الرقمية لتقديم خدمات ذات قيمة تخدم طموحات عملائنا، وتعزز من تميزنا في مختلف المجالات".
يشار إلى أن شركة "تمام للتمويل"، تأسست عام 2019، وهي أول شركة سعودية حاصلة على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة من البنك المركزي السعودي (ساما)، ومن أبرز خدماتها حلول التمويل بالمرابحة من خلال التقسيط الرقمي عبر المتاجر الإلكترونية، التي تتيح إمكانية شراء المنتجات بسهولة عبر تمويل ميسر ومرن تصل قيمته إلى 50 ألف ريال، والسداد عبر منصة "تمام"، وبفترات مُيَسرة تصل إلى 24 شهرًا.