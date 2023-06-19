"تمام للتمويل" تفوز بجائزة "أفضل حل تمويلي في الشرق الأوسط"

يشار إلى أن شركة "تمام للتمويل"، تأسست عام 2019، وهي أول شركة سعودية حاصلة على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة من البنك المركزي السعودي (ساما)، ومن أبرز خدماتها حلول التمويل بالمرابحة من خلال التقسيط الرقمي عبر المتاجر الإلكترونية، التي تتيح إمكانية شراء المنتجات بسهولة عبر تمويل ميسر ومرن تصل قيمته إلى 50 ألف ريال، والسداد عبر منصة "تمام"، وبفترات مُيَسرة تصل إلى 24 شهرًا.