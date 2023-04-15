بمشاركة 3 آلاف متطوّع.. "الموارد البشرية" تواصل جهودَها التطوّعية لخدمة ضيوف الرحمن

يشار إلى أن عدد المتطوّعين المتواجدين داخل الحرم المكي والساحات الخارجية، قد تجاوز أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة، فيما شاركت أكثر من 25 جهة في الأعمال التطوعية، وتجاوزت الساعات التطوعية أكثر من 160 ألف ساعة تطوعية؛ لمنح ضيوف الرحمن تجربة دينية وثقافية متكاملة الخدمات.