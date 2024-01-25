بعد أيام من افتتاحها.. محكمة التنفيذ الإدارية تُلزم "إسكان جازان" بتعويض مواطن بأرض وقرض

وكان المواطن محمد شوك قد تقدم إلى ديوان المظالم بمنطقة جازان لمقاضاة وزارة الإسكان بسبب التأخُّر في تنفيذ الأمر السامي بتعويضه بقرض وأرض، وذلك بعد حصوله على تعويض من الأمانة قدره 47 ألفًا، وهو المبلغ الذي لم يكفه لتوفير سكن بديل.