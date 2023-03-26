"السديس": زيارة ولي العهد تعكس مدى حرصه للوقوف على راحة الزوّار والمُصلين بالمسجد النبوي

أكّد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى المدينة المنوّرة في شهر رمضان المبارك، التي تُعد الزيارة الثالثة له، تعكس مدى اهتمامه وحرصه على الوقوف على راحة الزوّار والمُصلين في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الإقبال على الحرم النبوي للزيارة وتأدية صلاة التراويح.