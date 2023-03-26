"السديس": زيارة ولي العهد تعكس مدى حرصه للوقوف على راحة الزوّار والمُصلين بالمسجد النبوي

أكّد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى المدينة المنوّرة في شهر رمضان المبارك، التي تُعد الزيارة الثالثة له، تعكس مدى اهتمامه وحرصه على الوقوف على راحة الزوّار والمُصلين في المسجد النبوي الشريف، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل الذي يزداد فيه الإقبال على الحرم النبوي للزيارة وتأدية صلاة التراويح.
وأضاف السديس، إن القيادة الرشيدة تولي عظيم العناية والاهتمام بمُختلف مناطق المملكة، وخصوصاً الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الزوّار والمعتمرين والحجاج.
وتابع، أن زيارة ولي العهد للمسجد النبوي الشريف في هذا الشهر الفضيل، والصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- تأتي تجسيداً لاهتمامه بمدينة الرسول المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام-.
وبيّن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى المدينة المنوّرة تجسّد عظيم اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الحرمين الشريفين وعنايتها الكبيرة بهما، والوقوف عليهما شخصياً؛ في سبيل ما توليه من حرصٍ على ضمان توفير أفضل الخدمات لقاصديهما، بما يتيح لضيوف الرحمن زيارتهما والصلاة فيهما بكل يسرٍ وطمأنينة.