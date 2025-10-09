وزارة الصحة تتابع واقعة دفن الطفلة "سيلا" بالخطأ.. وأمير القصيم يوجّه بالتحقق العاجل

تعيش أسرة الطفلة “سيلا” (12 عامًا) من ذوي الإعاقة حالة من الحزن والاستغراب بعد أن اكتشفت أن جثمان ابنتهم دُفن بالخطأ قبل الموعد المحدد ودون حضور ذويها، في واقعة مؤلمة أثارت اهتمام وزارة الصحة وتوجيهًا عاجلًا من أمير منطقة القصيم بالتحقق من ملابساتها.
وفي التفاصيل، كانت الطفلة منومة في مركز التأهيل الشامل بمنطقة القصيم، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتُنقل إلى مستشفى الرس العام، حيث وافتها المنية صباح السبت 12 ربيع الثاني 1447هـ.
ووفقًا لذوي الطفلة، فقد أُنجزت جميع الإجراءات النظامية في المستشفى، وتم التنسيق مع مغسلة الموتى على أن يتم الدفن عصر يوم الأحد 13 ربيع الثاني بعد وصول الأقارب من خارج المنطقة لتوديعها، إلا أن الأسرة فوجئت عند حضورها للمغسلة بأن الجثمان قد دُفن بالخطأ يوم السبت دون علمهم.
وأوضح ذوو الطفلة أنهم حين دخلوا المغسلة للتأكد من الجثمان، صُدموا بأنه يخص شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا وليس ابنتهم الصغيرة التي كانت تعاني من ضمور جسدي واضح، مشيرين إلى أن القبر الذي وُريت فيه لاحقًا مخصص عادةً للكبار، مما زاد من استغرابهم وغضبهم من الخطأ الحاصل.
وفي سياق متصل، تابعت وزارة الصحة الواقعة وشكّلت لجنة مختصة لدراسة تفاصيلها والإجراءات المتخذة حيالها.
كما وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقق من الإجراءات المتخذة في واقعة تسليم جثمان بالخطأ في مستشفى محافظة الرس، والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج بشكل عاجل.
وأكد سموه على محاسبة المقصرين وفق الأنظمة والتعليمات، مشددًا على أهمية تطبيق أعلى معايير الدقة والمسؤولية في التعامل مع الحالات الطبية والإدارية ذات الصلة بحقوق المرضى وذويهم.