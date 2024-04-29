شاهد أكبر بحيرة وسط صحراء شقراء.. هنا مَشاهد جمالية خلابة لـ"روضة العكرشية" من الجو

وفي التفاصيل، استمتع روَّاد روضة العكرشية شرق محافظة شقراء، بمياه السيول التي شكَّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جوًّا ربيعيًّا، تعيشه المنطقة حاليًا بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال ليلة البارحة.