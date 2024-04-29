شاهد أكبر بحيرة وسط صحراء شقراء.. هنا مَشاهد جمالية خلابة لـ"روضة العكرشية" من الجو

شكَّلت الأمطار التي هطلت ليلة أمس بحيرة كبيرة ومناظر طبيعية خلابة في جزء روضة العكرشية الغربي شرق محافظة شقراء؛ ما جعلها مقصد المتنزهين ومحبي البر.
وفي التفاصيل، استمتع روَّاد روضة العكرشية شرق محافظة شقراء، بمياه السيول التي شكَّلت بحيرة وسط الصحراء، إضافة إلى الجو الجميل المعتدل؛ ما يضفي على المكان جوًّا ربيعيًّا، تعيشه المنطقة حاليًا بعد هطول الأمطار عليها بغزارة خلال ليلة البارحة.
ووثَّق المصوِّر محمد عثمان الطويل تلك المناظر الخلابة بعدسته الطائرة، وخص بها متابعي "سبق" داعيًا المتنزهين إلى زيارة المنطقة، والاستمتاع بتلك المناظر.
بدورها رصدت "سبق" أهم المعلومات عن الروضة، شملت موقعها وحدودها والوديان التي تصب فيها، وأهم الخدمات المقدمة للمتنزهين ومحبي البر وهي كالتالي:
تقع روضة "العكرشية" على طريق الحمادة، على مسافة 15 كيلومترًا شرق محافظة شقراء، وتمتد الروضة في حمادة الوشم بطول 10 كيلومترات، وبعرض 4 كيلومترات تقريبًا.
ويصب في روضة "العكرشية"، وادي غلغل بمركز الحريق، ووادي الحذيانة الواقع شمال قرية الجوفان ومركز الصوح، وأودية العيبة، والقموص، والنظيم بمركز الداهنة، إضافة إلى وادي العوشزي بمركز الجريفة، كما يصب فيها وادي عقنقل الواقع شمال شرق الحمادة؛ إذ تجتمع أودية الداهنة والجريفة والحذيانة وعقنقل بالقرب من قرية الجوفان في وادي واحد يسمى "وادي العب".
وتتجه سيول تلك الأودية للروضة بعد مرورها بوادي"العب" وعبورها الروضة صوب المشاش والقصب؛ لتستقر في مملحة القصب الشهيرة بإنتاج الملح وتقديمه لمناطق المملكة وتصديره لدول الخليج العربي.
تُعد الروضة أكبر روضة شمال مدينة الرياض، وينبت فيها الروض والحرف والنفل في الشتاء، أما في أواخر فصل الربيع فينبت فيها "العكرش" وهو نبات متعكف ينمو بشكل أفقي يشبه الثيل في أوراقه، والرودس في تمدده؛ لذا سميت الروضة بـ"روضة العكرشية".
وينتفع بالروضة المراكز المحيطة بها، إضافة إلى المحافظة؛ وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تخصيص منتزه "روضة العكرشية"؛ ليصبح منتزهًا بريًّا لأهالي المنطقة؛ إذ تم اعتماد قرار التخصيص على مساحات شاسعة تتجاوز 15 مليونًا و500 ألف م2.
ونفذت بلدية القصب في الروضة خدمات عدة، أهمها: أرصفة وإنارة وجلسات على ضفاف الروضة مزودة بخزانات المياه والأرصفة ومواقف للسيارات، كما تم إنشاء مقر متكامل بمسجد ودورة مياه للنساء والرجال.
وتنظف بلدية القصب الروضة من المخلفات بشكل مستمر، وأنارت البلدية الجزء الجنوبي الشرقي من الروضة، وجعلت منه منتزهًا لمرتادي الروضة.
وأنشأت بلدية القصب منتزهًا في الروضة على شكل "نخلة" ليكون متنفسًا للمتنزهين، وفي فصل الشتاء تملأ مياه السيول الروضة، لتحيط المياه بمنتزه "النخلة"؛ فيصبح منظرًا خلابًا وجذابًا لمحبي البر.
ويحتوي منتزه النخلة على تفرعات بعرض 15 مترًا وطول 1500 متر، وفي كل تفرع خمس جلسات تقريبًا؛ ليكون مجموع الجلسات 66 جلسة، مظللة ومزودة بالماء وخدمة النظافة.
ونفذت بلدية القصب، المنتزه بمعداتها وعمالها ومجهوداتها الذاتية، حسب المتاح لديها؛ إذ نجحت في تجهيز أرصفة وسفلتة شرق منتزه العكرشية، وبناء مسجد من فاعل خير، ودورات مياه للرجال وأخرى للنساء.