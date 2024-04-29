مذكرة تفاهم.. "شؤون الأسرة" و"نبراس" يعززان جهود الوقاية من المخدرات

بهذه المناسبة، أشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل أن المجلس كجهة حكوميـة معنيـة بتعزيـز مكانة الأسـرة ودورهـا فـي المجتمـع، يعمل على توحيد الجهود مع الجهات المعنية وذات العلاقة، لابتكار أساليب توعوية ونشر ثقافة الوقاية من المخدرات والمؤثرات في المجتمع؛ لرفع وعي الأسر والشباب بمخاطرها وحماية الأجيال القادمة والحفاظ على كيان الأسرة وتعزيز تماسكها لتصبح قادرة على رعاية أبنائهـا من خلال الالتزام بالقيـم الدينيـة والأخلاقية والمثـل العليا.