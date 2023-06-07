حجاج باكستانيون عن مبادرة طريق مكة: ربطت أرقى الدروب والمسالك إلى البقاع المقدّسة.. رحلة الطمأنينة

واستمرت المملكة في كل عام تطوير الطرق والوسائل التي تسهّل وصول المسلمين في رحلتهم الإيمانية إلى أطهر البقاع، منذ كانت تستخدم الوسائل البدائية في النقل، إلى طرق تزخر بعديدٍ من الإمكانات الخدمية الموفرة للجهد والمال، وإلى ثقافة الحج المنظم، الذي نافست به طرق الحج المتعبة قديمًا؛ في العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حيث أصبحت المبادرة نموذجاً للاهتمام بضيوف الرحمن، بنهج خدمي يعتمد على توظيف التقنية وتسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات وتحسين تجربة الحاج في أداء الركن الخامس، حيث تميزت مبادرة طريق مكة، التي رسمت بوصلة انطلاقها من الدول السبع: إندونيسيا، وماليزيا، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار، والمغرب، وباكستان إلى المملكة العربية السعودية، بنقل الصورة الجمالية لرحلة الحجاج إلى البقاع المقدّسة.