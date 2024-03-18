تيماء تشهد أمطاراً غزيرة.. و"المدني" والهلال الأحمر يرفعان مستوى الجاهزية

شهدت محافظة تيماء بمنطقة تبوك، هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، صباح اليوم ولا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك تزامناً مع تحذيرات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة على منطقة تبوك تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان ينتظر فيه أولياء الأمور فجر اليوم مواصلة الدراسة لأبنائهم عن بُعد، حيث شهد اليوم زحاماً أمام المدارس؛ نظراً لمحاولة أولياء الأمور أخذ أولادهم في نفس وقت هطول الأمطار، حيث تشهد المحافظة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الآن أمطاراً ما بين متوسطة وغزيرة.
من جهته، وقف رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس حسن الغبان على أعمال معالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار، كما تباشر فرق الطوارئ بالبلدية العمل على معالجة تجمعات مياه الأمطار.
وكان فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، قد أعلن عن رفع جاهزيته، استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة والعوامل الجوية المصاحبة.
من جهة أخرى، دعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وذلك في ظل استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، من اليوم الاثنين حتى يوم الأربعاء المقبل.