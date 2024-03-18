تيماء تشهد أمطاراً غزيرة.. و"المدني" والهلال الأحمر يرفعان مستوى الجاهزية

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان ينتظر فيه أولياء الأمور فجر اليوم مواصلة الدراسة لأبنائهم عن بُعد، حيث شهد اليوم زحاماً أمام المدارس؛ نظراً لمحاولة أولياء الأمور أخذ أولادهم في نفس وقت هطول الأمطار، حيث تشهد المحافظة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الآن أمطاراً ما بين متوسطة وغزيرة.