مستشار قانوني: النظام يلزم من اطلع على حالات التحرش بالإبلاغ

وحول العقوبات أشار إلى أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال كل من عاد لارتكاب جريمة التحرش أو اقترنت الجريمة بأن كان المجني عليه طفلًا، وإن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وكذلك إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حكم ذلك، وإن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.