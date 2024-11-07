أمانة العاصمة المقدسة تستعرض مشروعاتها التنموية في ''سيتي سكيب''

وتستعرض الأمانة من خلال جناحها بالمعرض مشروعاتها التنموية وفرصها الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عدد من المشاريع المقبلة، ومن أبرز مشاريع أمانة العاصمة المقدسة المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية، التي سيتم استعراضها: مشروع طريق علي بن أبي طالب (الطريق الدائري الرابع)، ومشروع جسر النوارية بطريق المدينة المنورة، وجسر تقاطع جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وعدد من المشاريع الجديدة التي أسهمت في تطوير شبكات الطرق مثل شارعي وادي البرود والقادسية بالشرائع، وشارع الخنساء، وطريق العكيشية، وطريق الليث وطريق الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى عدد من مشاريع الحدائق العامة، وممرات المشاة، والساحات والملاعب بمكة المكرمة، ومشاريع معالجة التشوه البصري بالمنطقة المركزية.