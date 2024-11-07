أمانة العاصمة المقدسة تستعرض مشروعاتها التنموية في ''سيتي سكيب''

تشارك أمانة العاصمة المقدسة بجناح في المعرض العالمي "سيتي سكيب" المقرر إقامته في مدينة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.
وتستعرض الأمانة من خلال جناحها بالمعرض مشروعاتها التنموية وفرصها الاستثمارية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عدد من المشاريع المقبلة، ومن أبرز مشاريع أمانة العاصمة المقدسة المنجزة خلال السنوات الخمس الماضية، التي سيتم استعراضها: مشروع طريق علي بن أبي طالب (الطريق الدائري الرابع)، ومشروع جسر النوارية بطريق المدينة المنورة، وجسر تقاطع جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وعدد من المشاريع الجديدة التي أسهمت في تطوير شبكات الطرق مثل شارعي وادي البرود والقادسية بالشرائع، وشارع الخنساء، وطريق العكيشية، وطريق الليث وطريق الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى عدد من مشاريع الحدائق العامة، وممرات المشاة، والساحات والملاعب بمكة المكرمة، ومشاريع معالجة التشوه البصري بالمنطقة المركزية.
وتهدف الأمانة إلى التعريف بأهم التوجهات التنموية والمشروعات والفرص الاستثمارية، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بالتنمية، وبصناعة الفرص لتميز العاصمة المقدسة وتنوع الأنشطة والحركة الاقتصادية فيها؛ حيث تُعَد وجهة سياحية دينية رئيسية، إضافة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة؛ للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية؛ لرفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة.